Момент переодевания «очень ломал»: Юрий Стоянов заявил, что ему неловко было играть женщин

Актер Юрий Стоянов рассказал, что ему всегда было неловко играть женщин в программе «Городок». Особенно артист не любил момент переодевания, который его «очень ломал».

Комментарием на этот счет Стоянов поделился в интервью Надежде Стрелец, оно опубликовано на ее YouTube-канале.

Говоря о женских ролях в проекте, Стоянов сказал: «Я всегда испытывал дикую неловкость от этого».

Это чувство появлялось до того, как артисту требовалось сыграть женщину. Как только входишь в кадр, отметил Стоянов, это уже воспринималось как профессия и еще одна роль.

По словам актера, зрителям нравились его образы. Он пришел к выводу, что в этом «патологии не было никакой».

Ранее Стоянов оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он выразил восторг от работы режиссера Жоры Крыжовникова. По мнению актера, в фильме «есть правда и очень важные вещи». Стоянов отметил «настоящую» актерскую игру и честность, с которой рассказаны истории.