Оставшегося без денег и жилья Даню Милохина приютил рэпер Моргенштерн*

На днях оскандалившийся Даня Милохин признался, что после отъезда из России стал испытывать большие финансовые трудности. Еще недавно он покупал бриллиантовые часы за несколько миллионов рублей, а теперь боится остаться на улице. Он рассказал, что от сотрудничества с ним отказались многие рекламодатели, и сейчас он вынужден просить помощи друзей в Дубае.

Приятели за границей не только дают блогеру деньги, но и кормят его и позволяют жить у себя. На данный момент Милохин поселился в доме у рэпера Моргенштерна* (Признан иноагентом на территории РФ). Такой вывод сделали поклонники из последних публикаций тиктокера. Он все время проводит время с исполнителем и постоянно делает фотографии и видео из его квартиры. В последнем опубликованном ролике молодые люди вместе играли в шахматы, сидя без верхних частей одежды.

Отметим, что приемный отец Милохина считает, что блогер уже осознал свою ошибку, но вернуться в страну пока боится. Он во всем винит друга сына – Артура Бабича. По его словам, Даня попал под его плохое влияние, и из-за этого возникли все его проблемы.

К слову, началось все со скандального ухода артиста с шоу «Ледниковый период. Снова вместе». Он опубликовал заявление в социальных сетях, в котором сказал, что устал делать то, что не хочет, и улетел в Дубай к друзьям. Этот поступок стал тяжелым ударом для создателей проекта и для партнерши Милохина фигуристки Евгении Медведевой. После этого Даня был включен в черный список отечественного телевидения, а сам исполнитель решил в Россию не возвращаться.

Ранее стали известны подробности жизни брата Дани Милохина Ильи.

*(Признан иноагентом на территории РФ)