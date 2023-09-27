Продает за миллионы: внучка Гурченко передумала делать из дачи актрисы музей

Внучка Людмилы Гурченко продает ее дачу за 16 миллионов рублей. У легендарной актрисы было секретное место в Подмосковье, которое она скрывала от близких и родных. Внучка знаменитости Елена Королева сначала говорила, что мечтает открыть здесь музей, но теперь решила избавиться от недвижимости. Об этом сообщает Пятый канал.

Дача звезды находится в деревне Глаголево. Людмила Марковна любила проводить время вдали от городской суеты. Только после смерти артистки родные узнали об этом месте. Теперь внучка намерена продать дачу. Она сделает это, как только разберется с документами. По информации СМИ, за звездную недвижимость она хочет получить 16 миллионов рублей.

Многие поклонники раскритиковали девушку за то, что она избавляется от дома, который мог быть стать музеем имени актрисы. Но Королева считает, что принимает правильное решение.

«Даже если я распродаю имущество, я же имею на это право — распродавать свое собственное имущество. Кто-то за неимением своего и критикует», — рассказала внучка Гурченко.

Сама она тоже отказывается проводить время на секретной даче. По словам Елены, ей ближе заграничные курорты – Италия, Сицилия или Средиземное море.