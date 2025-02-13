Продает песни в России под другим именем: продюсер раскрыл схему Константина Меладзе для заработка денег

Продюсер Константин Меладзе может продавать песни в России под другим именем. Соответствующее предположение высказала критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, у одного из артистов недавно вышел хит, написанный в стиле Меладзе.

Комментарий критика приводит NEWS.ru.

Рудченко допускает, что Меладзе использует для продажи песен ник или посредника. Это позволит ему зарабатывать на россиянах дальше.

«Мне кажется, что, возможно, этот Константин Меладзе продает свои песни, но под каким-то другим ником. Или, может быть, через кого-то», - рассказал Рудченко.

Он считает, что в случае продажи песен по этой схеме артист будет исполнять хиты, будто это произведение данного автора. В конечном счете деньги получит Меладзе.

Напомним, сообщалось, что доход продюсера в 2024 году в России вырос в пять раз. Она заработал 85,3 млн.