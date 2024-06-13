Продает квартиру и ложится в рехаб: видеоблогеру Роме Желудю осталось жить полгода

Видеоблогер Рома Желудь признался, что ему осталось жить полгода. При этом раскрывать свой диагноз он не стал, лишь уточнил, что это не рак и не ВИЧ.

Бывшая звезда YouTube-площадки вышел на связь с поклонниками и рассказал тревожные новости. Оказалось, что он умирает. Рома поделился, что на данный момент его состояние критическое, поэтому он ложится на лечение в рехаб. Опускать руки блогер не собирается. По его признанию, никакой депрессии у него нет, и он надеется на лучшее.

«Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее чем то, что можно себе вообще представить. Прошу за меня не переживать», - заявил Желудь.

Перед рехабом блогер планирует навестить могилу матери, которая умерла год назад от рака, а также разобраться с продажей квартиры. Он пытается избавиться от недвижимости в Москве за 26 млн рублей. По его словам, эти деньги ему нужны, чтобы оплатить лечение.

Напомним, что Рома также борется с наркотической зависимостью. На данный момент он все еще употребляет запрещенные препараты, и это еще больше усугубляет его состояние здоровья.

Ранее стало известно, что у Бари Алибасова врачи диагностировали нарушение речи на фоне инсульта.