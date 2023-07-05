Дана Борисова заявила, что призналась в симпатии экс-супругу Татьяны Булановой назло певице

Дана Борисова уже несколько лет отчаянно пытается обрести личное счастье. Не так давно телеведущая публично выразила симпатию Владиславу Радимову, экс-супругу Татьяны Булановой. Футболист отказался комментировать слова Даны и вместо этого показал новую девушку. Его избранницей стала молодая бизнесвумен из Санкт-Петербурга. В эксклюзивном интервью для «Светской хроники» Пятого канала Борисова прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По словам Даны, они познакомились с Радимовым на совместной съемке и после этого стали общаться в социальной сети. Знаменитость не скрывает: ей было интересно с Владиславом. Однако в беседе с журналистами Дана призналась, что выразила симпатию футболисту назло Татьяне Булановой.

«Он мне симпатичен был, но больше мне не симпатична Буланова. Не знаю, как-то она мне не очень», — заявила телеведущая.

Также Борисова добавила: несмотря на то, что футболист представил новую девушку, их взаимодействия в соцсети не прекратились.

Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что живет за счет двух мужчин из Германии и Красноярска. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что уехавшая из России актриса Яна Троянова едва не умерла из-за начавшейся депрессии.