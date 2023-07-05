«Процесс необратимый»: озвучено непростое будущее для родных актрисы Светланы Светличной

Звезду фильма «Бриллиантовая рука», 83-летнюю актрису Светлану Светличную можно вернуть к нормальной жизни, но родным надо набраться терпения. Улучшить состояние знаменитости поможет один препарат.

Подробнее об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Этот процесс необратимый, но поддерживающая терапия есть. Важно назначить терапию, чтобы улучшить состояние. Есть один препарат, который хорошо помогает», - сообщила доктор.

Лекарство, о котором идет речь, назначают неврологи – этот препарат успокаивает.

«Она может прожить еще долго в хорошем состоянии», - озвучила будущее Светличной медик.

При этом одними таблетками самочувствие не улучшить: агрессию уберут любовь и забота близких.

Ранее неназванная подруга Светличной заявила, что актрису положили в медучреждение после угроз покончить с собой. Там знаменитость стала вести себя агрессивно и даже напала на медсестру.