«Процесс идет без нервов»: похудевшая звезда «Интернов» Светлана Пермякова планирует сбросить еще 5 килограммов

Актриса Светлана Пермякова, сыгравшая в известном сериале «Интерны», продолжает преображаться. Этой весной звезде удалось сбросить 10 килограммов. При этом она не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди у знаменитости новый вызов.

В беседе с «7Дней.ru» Пермякова заявила, что ее похудение продолжается. Актриса не изводит себя экстренными мерами — она подошла к процессу избавления от лишнего веса с головой. У Светланы нет того, на кого бы она равнялась в плане фигуры. Также у нее нет заоблачных и неосуществимых целей.

«Эталона, кроме моих собственных параметров, у меня нет. Всегда надо любить себя такой, какая ты есть. Я себя любила и в таком состоянии, в большом, я себя люблю и сейчас… Процесс (похудения — Прим. Ред.) идет замечательно, плавно, без нервов. Еще, думаю, килограммчиков пять сброшу», — призналась звезда «Интернов».

Ранее фигуристка Камила Валиева похвасталась фигурой на отдыхе. Российская спортсменка резко похудела в этом году.