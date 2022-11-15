Экс-супруга Пьера Нарцисса родит ребенка от его сына

Летом этого года ушел из жизни певец Пьер Нарцисс. Его бывшая супруга Валерия Калачева до сих пор полноценно не смогла отпустить артиста, поэтому продолжает искать способы связаться с ним. Недавно женщина ходила на мистическое шоу, чтобы поговорить с духом Пьера. Тогда после контакта с певцом, Валерия решила, что хочет родить ребенка с помощью генетического материала, максимально близкого бывшему супругу.

С этой целью Калачева обратилась к сыну Пьера Нарцисса Андре, который живет сейчас в Камеруне. С отцом молодой человек не общался и объявился только перед самой его смертью. Сейчас сыну артиста 26 лет.

Экс-супруга Нарцисса собирается зачать ребенка от Андре при помощи ЭКО. Будущий отец уже дал свое согласие. Он передаст Валерии свое семя, после чего произойдет пересадка эмбрионов.

ЭКО запланировано на начало следующего года. Перед этим Валерия вместе с дочерью Каролиной полетят в Камерун, чтобы навестить могилу Пьера Нарцисса.

Ситуацию с искусственным оплодотворением прокомментировал директор артиста Сергей Дворцов. По его словам, дело уже решенное, поэтому они не стали ничего скрывать. Он также сказал, что Валерия просто хочет продолжение Пьера, и никто не может ее в этом осудить.

Ранее сообщалось, что послужило причиной смерти известного музыканта Пьера Нарцисса. Врач раскрыл правду о страшной ошибке, которая стоила участнику «Фабрики звезд» жизни.