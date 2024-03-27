Процедура признания Пугачевой иноагентом запущена: могут ли оштрафовать за прослушивание песен Примадонны

Певица Алла Пугачева в скором времени может быть признана иностранным агентом. Депутат Виталий Бородин добился того, чтобы в отношении звезды началась соответсвующая проверка, передает Парламентская газета.

По словам народного избранника, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Примадонну иностранным агентом. Если этот случится, то как быть тем, кто захочет послушать композиции известной певицы?

Адвокат Александр Добровинский заявил, что слушать Пугачеву дома можно будет спокойно, но что касается общественных мест, по типу кафе, ресторанов и клубов, то там велика вероятность нарваться на штраф. Чтобы избежать наказания, перед каждой композицией певицы надо будет напоминать, что она внесена в реестр иностранных агентов.

«Если звучит песня исполнителя, который признан иностранным агентом, она должна предваряться соответствующим сообщением, формат которого утвержден Правительством Российской Федерации. За нарушение этого закона предусмотрена административная ответственность», — заявил Добровинский.

Ранее юрист Соловьев назвал «точкой невозврата» признание Аллы Пугачевой иноагентом. Его удивил тот факт, что информация о соответствующем решении появилась в Сети еще до его принятия.