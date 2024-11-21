Пробыла месяц в декрете: недавно родившая Марина Федункив вышла на работу

53-летняя юмористка Марина Федункив обрадовала поклонников неожиданной новостью. В октябре артистка впервые стала мамой, но она не намерена надолго засиживаться в декрете. Звезда «Реальных пацанов» приступила к работе спустя месяц после родов.

Артистка уже начинает активно работать — она появится в новом комедийном фильме «Равиоли Оли», главную роль в котором исполнит Ольга Бузова. Накануне в Москве прошел первый съемочный день, но Марина не появилась на площадке. Команда проекта отметила, что ее ждут несколькими днями позже, пишет StarHit.

В проекте Федункив исполнит роль простой горожанки Раи. По плану, она должна отыграть несколько смен. Скорее всего, ребенка в это время Марина оставит с мужем или воспользуется услугами няни.

В 2021 году актриса вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который младше ее на 13 лет. После этого появились слухи о беременности звезды, но она их всячески высмеивала.

В последнее время Федункив практически не выходила в свет, а появилась только на «Шоу Воли». В эфире программы знаменитость рассказала, как познакомилась с мужем-итальянцем.