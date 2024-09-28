Марина Федункив рассказала историю знакомства с мужем-итальянцем

В 2021 году Марина Федункив удивила общественность — актриса вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который младше ее на 13 лет. Ходят слухи, что 53-летняя знаменитость беременна, однако она не подтверждает эту информацию. Но звезда «Реальных пацанов» все же решила приоткрыть завесу тайны своей личной жизни и рассказала, как познакомилась с супругом.

Федункив расскажет о знакомстве с Маджи в новом выпуске «Шоу Воли». Оказывается, Марина впервые встретила Стефано на дне рождении своего директора, сообщает Газета.Ru cо ссылкой на пресс-службу ТНТ.

Потом знаменитость полетела на корпоратив Екатеринбург и случайно пересеклась с итальянцем. Актриса не могла вспомнить, где видела мужчину, но его лицо ей показалось знакомым. Тогда Стефано очень плохо говорил по-русски и через переводчик сказал звезде, что они встречались на дне рождения Игоря.

«Вот такой у меня был вопросительный взгляд. Мы обменялись телефонами, стали общаться с помощью переводчика», — рассказала Марина.

Этим летом в СМИ распространилась новость о том, что 53-летняя актриса скоро впервые станет мамой. Эту информацию подтвердили сразу несколько источников, отметив, что на съемках нового проекта она носила просторные наряды и была окружена заботой, так как все знали о ее положении. Марина никак не комментировала эту новость.

Напомним, ранее Федункив рассказала, почему не выходила замуж до 50 лет. Подробнее читайте здесь.