«Пробыл в клинике два месяца»: какую сумму потратила Кудрявцева на лечение пьющего мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева потратила на лечение пьющего мужа больше миллиона рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Впервые Лера Кудрявцева заговорила о проблемах в семье в 2024 году. Тогда знаменитость заявила, что ушла от мужа из-за его алкоголизма. Спустя время супруги помирились, но зависимость Игоря Макарова осталась. В 2025 году Лера призналась, что устала спасать пьющего мужа. Она отправляла спортсмена в рехаб, но даже там не смогли ему помочь. К слову, Kp.ru утверждает, что Кудрявцева сама оплачивала лечение Игоря и отдала за него больше миллиона.

«Макаров пьет довольно давно и очень много. Лечился не единожды. Лера отправляла мужа в рехаб на свои деньги. Причем клиники были очень дорогими. Суточное проживание в рехабе стоило от 20 тысяч рублей. В прошлый раз Макаров пробыл в клинике два месяца. А это, считайте, уже больше миллиона рублей», — сообщил журналистам продюсер Сергей Дворцов.

Сергей утверждает, что Кудрявцева потратила внушительную стоимость только на проживание и питание. Лечение и работа с психологами стоила еще столько же.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что у пьющего мужа Леры Кудрявцевой сдают нервы. Подробности читайте в этой новости.