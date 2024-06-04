«Пробует в Прибалтике раскрутиться»: актер Чернов рассказал о недавней поездке Пугачевой и Галкина* в Юрмалу

Народный артист РФ Юрий Чернов рассказал, что знаком с Аллой Пугачевой с молодости и был на свадьбе певицы с первым мужем Миколасом Орбакасом, с которым поддерживает дружеские отношения до сих пор.

Актер признался, что недавно у них состоялся диалог, в ходе которого бывший супруг Примадонны, проживающий в Литве, сообщил, что недавно Пугачева приезжала в Латвию вместе с шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ), который отчаянно пытается построить карьеру в Прибалтике.

«Недавно Миколас звонил мне, сказал: "В Юрмалу приезжала Алла с этим Галкиным*, он всё пробует в Прибалтике раскрутиться". Все понятно: Пугачева и Галкин* ищут место, где получше. Так всю жизнь и будут слоняться, искать. Наверное, это резко прозвучит про всех этих уехавших, но когда люди сами себе корни обрубают, они так и будут болтаться», - сказал Чернов в беседе с aif.ru.

При этом он признал, что Алла Борисовна была «очень талантливой великолепной артисткой». Ему даже казалось, что «она всегда видит суть вещей» и является умной женщиной. Чернов подчеркнул, что не ожидал таких выпадов в сторону России от певицы, которую обожали миллионы.

«Ну, ты уехала и уехала. Будь счастлива там. Но зачем нас холопами обзывать и называть Россию страной по имени "туда"? По-моему, мир перевернулся, если народная артистка такое себе позволяет», - заключил Чернов.

Ранее Алле Пугачевой и юмористу Максиму Галкину* запретили въезд на Мальдивы, так как они являются гражданами Израиля.

*Признан иностранным агентом на территории России