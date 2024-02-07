«Пробормотал со сцены глупые слова»: Малинин вернулся в Россию и угодил в скандал

Певец Александр Малинин – «обыкновенный трус». С таким заявлением выступил председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов после концерта артиста в городе.

Подробности приводит «Регион 64».

Депутат возмущен, что команда певца обещала высказать позицию по СВО, но не сдержала слово. Вместо этого «Малинин пробормотал со сцены пустые и глупые слова». Грибов уверен: артист так поступил, потому что «боится потерять возможность жить в Германии». Ему известно, что после слов в поддержку России в Европе он получит «черную метку».

Политик объяснил, что Малинину выгодно «тихо зарабатывать» в РФ и тратить деньги за границей.

Депутата возмутило и то, что певец поставил политика Любовь Слиску в один ряд с актером Олегом Табаковым и бывшим председателем правительства России Петром Столыпиным. Причем на словах о Слиске зал засмеялся.

«Александр Малинин, вы обыкновенный трус!» - заявил Грибов.

Ранее депутат говорил, что концерт Малинина в Саратове может не состояться. Об отмене выступления просили общественники и обычные люди.