Депутат объяснил, что живущий в Германии Александр Малинин должен сделать ради концерта в Саратове

В Саратове могут отменить гастроли певца Александра Малинина, если он не выскажется в поддержку России. С такой инициативой выступил депутат областной думы Роман Грибов. Он пояснил, что запретить концерт его попросили общественники и просто неравнодушные люди.

«Малинин постоянно проживает в Германии. В России, наверное, появляется только ради заработка. Считаю, это неправильно. Фактически он релокант. Пора уже определиться: если он за Россию, то пусть выскажет свою позицию по поводу СВО», - сказал депутат в беседе с mk.ru.

Грибов также напомнил, что Малинин до сих пор является народным артистом Украины. Депутат призвал артиста отреагировать, отказаться от звания и высказаться в поддержку России.

Он подчеркнул, что Малинин сможет выступать в Саратове только после выполнения всех этих требований. При этом Грибов признал, что пока не существует законодательной процедуры, запрещающий таким артистам выступать в России.

«Общественность нашего города против концертов таких артистов. Думаю, к мнению народа необходимо прислушаться», - заключил депутат.

Ранее директор Александра Малинина Татьяна Крюкова заявила, что у них «все идет по плану». С конца января до середины марта артист будет выступать с концертами в городах России, в том числе в Саратове.