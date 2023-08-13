«Постоянно работали»: Леонид Агутин признался, что уже долгое время не видел детей

Знаменитый певец Леонид Агутин воспитывает двух дочерей. Старшую Полину ему родила балерина Мария Воробьева, а младшую Елизавету – Анжелика Варум. Обе звездные наследницы обосновались за границей. В новом интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец Агутин заявил, что не видел Полину уже несколько лет, да и с младшенькой Лизой он встречается нечасто. Однако это не мешает ему поддерживать хорошие отношения с детьми.

Елизавету воспитывали бабушка с дедушкой по материнской линии, из-за чего девушка раньше часто обижалась на родителей. Однажды певец серьезно поговорил об этом с дочерью.

«Все, о чем Лиза мечтала, все, что у нее в жизни произошло, все это сделано нами и именно потому, что мы постоянно работали и нас не было рядом. Она это прекрасно понимает», – пояснил Агутин.

Исполнитель добавил, что очень гордится своими девочками, он считает их одаренными. Например, Полина свободно говорит на семи языках. Лингвистические способности у нее появились еще в детстве: уже в четыре года малышка могла читать и писать. А вот у Елизаветы есть собственная рок-группа в США.

«Когда мне она показала в 12 (лет) первую свою песню... Одному, мы закрылись в комнате, она показывала, я слушал, никто не слышал. Я выхожу. Мама: «Ну что?» Я говорю: «Все, мать, мы попали. С этой иглы она уже не соскочит», – поделился воспоминаниями Леонид Николаевич.

Ранее мы писали, какой должна быть идеальная жена, по мнению Прохора Шаляпина.