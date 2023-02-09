Проболталась: Анна Заворотнюк раскрыла секрет своей больной матери

Анна Заворотнюк ведет активными диалог с подписчиками. В своей социальной сети девушка всегда рада поделиться секретами красоты и историями из жизни, нередко она рассказывает и о тяжелобольной матери. Вот почему следить за дочерью актрисы особенно любопытно. На этот раз наследница Анастасии вновь поделилась интересным фактом о ней.

Так, в личном блоге девушка спросила у подписчиц, при каких обстоятельствах они познакомились со второй половинкой. Ответ не заставил себя ждать, и одна из поклонниц Анны написала: «На остановке. Он решил подвезти девушку с сумками».

Заворотнюк незамедлительно отреагировала и написала: «У меня так мама с папой познакомились».

Таким способом Анна раскрыла еще одну семейную тайну, чем очень обрадовала сотрудников прессы.

Ранее мы писали о том, что в семье Анастасии Заворотнюк явно произошел раскол. По Сети давно ходили слухи о конфликте между ее дочерью и супругом. Кажется, любопытные фолловеры на этот раз нашли подтверждение домыслов. Подробности читайте в этой статье.