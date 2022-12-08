«Проблемы в поисках мужа»: заявление Алсу обеспокоило поклонников

Алсу уже долгое время состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, и, пока все СМИ без устали распространяют слухи о разводе, пара только укрепляет свои отношения. Тем не менее в социальной сети певица написала откровенный пост, который очень обеспокоил ее поклонников.

Артистка решила поделиться значением своего имени и рассказать о недостатках характера. Выяснилось, что имя имеет татарские корни и переводится как «красивая». Несмотря на внешнюю привлекательность, все Алсу обладают внутренними противоречиями: они непостоянны, а их темперамент может резко меняться. Подобный минус влечет за собой серьезные последствия. «Это может вызвать проблемы в поиске мужа», — внезапно написала звезда.

Фолловеры удивлены такому заявлению. Неужели то, что пишут в Сети про проблемы в отношениях с Абрамовым, является правдой? Все настолько плохо, что Алсу задумывается о поисках нового избранника, или пост певицы — лишь ее мимолетные рассуждения? Слишком много вопросов, и пока мало ответов.

Напомним, сама звезда не комментирует слухи о разводе с супругом.

Ранее сообщалось о том, что певицу застали в объятиях другого мужчины. Подробности читайте в этой статье.