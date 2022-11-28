При живом-то муже: на фоне слухов о разводе Алсу застали в объятиях другого мужчины

Уже долгое время певица Алсу состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Тем не менее в Сети нередко появляются слухи о том, что пара находится на грани развода. Виной всему постоянные измены мужчины. Артистка никак не комментирует ситуацию, зато в социальной сети поделилась провокационными кадрами, на которых она обнимается с другим мужчиной. Речь идёт о Филиппе Киркорове.

Певица буквально светилась от счастья после того, как поп-король публично похвалил ее вокальные данные. «Ты единственный мужчина, которого мне можно обнимать, кроме мужа», – игриво отреагировала девушка.

Напомним, что в 2016 году Алсу вновь стала мамой, родив сына Рафаэля. Тем не менее звезда настолько охраняет личную жизнь от постороннего вмешательства, что ни разу не представила публике своего младшего ребёнка.

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