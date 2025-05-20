Проблемы в браке забыты? Лера Кудрявцева нежно обнимала мужа в караоке-клубе

19 мая Лере Кудрявцевой исполнилось 54 года. Телеведущая отметила праздник в одном из караоке-клубов Москвы, куда пригласила родных и друзей. Присутствовал на мероприятии и муж Леры, хоккеист Игорь Макаров: супруги нежно обнимались и станцевали медленный танец.

Еще недавно Лера вновь намекала на проблемы в браке, но уже на празднике Кудрявцева демонстрировала идиллию в отношениях с супругом. Игорь тщательно снимал праздник любимой, рассказывая о нем в социальных сетях.

На дне рождении Кудрявцевой присутствовали звезды российского шоу-бизнеса. Певица Наташа Королева исполнила свой хит «Синие лебеди». Когда на сцену поднялся Игорь Крутой, он трогательно спел «Двадцать лет спустя» композитора Юрия Антонова. В этот момент супруги обнялись и станцевали медленный танец.

Кудрявцева не смогла сдержать эмоций после выступления Крутого и поблагодарила его.

«Люблю до неба и выше! Гений! Легенда! Спасибо за всё», — сказала она.

Поздравил именинницу Николай Басков, который ворвался на праздник с букетом розовых роз. Не обошлось и без присутствия близкой подруги Леры, юриста Кати Гордон — она с удовольствием «отжигала» на танцполе.

Звезда выбрала для дня рождения образ в школьном стиле: мини-платье с корсетом и кружевной юбкой. Она также сделала высокий хвост, к которому добавила фирменную челку.

Вечеринка получилась очень веселой: гости танцевали, подпевали артистам, а с лица Кудрявцевой не сходила улыбка. Лера поблагодарила присутствующих за праздник в конце вечера и призналась им в любви.

Напомним, в день 54-летия Кудрявцева артистка пожелала, чтобы во всем мире наступил мир.