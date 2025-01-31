«Лишь бы ничего серьезного»: Анна Хилькевич заявила о неизвестной болезни дочек

Актриса Анна Хилькевич рассказала о самочувствии старшей дочки после обследования. Артистка пожаловалась на неизвестную болезнь наследницы в соцсети.

В личном блоге Анна сообщила, что ее дочки болеют уже две недели с жалобами на тошноту. Актриса подозревала кишечную инфекцию и первым делом отправила на обследование старшую дочь.

«Может быть, кишечная инфекция, а, может, что-то более страшное. Переживаю. Лишь бы ничего серьезного не было», — высказалась звездная мама.

Девочке сделали УЗИ и взяли кровь. Актриса с облегчением записала ролик из больницы, заявив, что врачи не выявили ничего серьезного: у нее нет камней в почках, и поджелудочная в порядке. Примечательно, что съемка явно не понравилась школьнице, которая раздраженно просила маму перестать снимать.

«Ну мама, перестань уже снимать!» — попросила девочка.

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