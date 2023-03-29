«Проблемы со спермой»: сын Наташи Королевой не может зачать первенца

Девушка Архипа Глушко – сына певицы Наташи Королевой – дала повод думать, что молодой человек бесплоден. Анна Волынкина встречается с ним больше двух лет – ее уже буквально отправляли в роддом, куда она мечтает попасть на самом деле.

Где бы ни появлялась девушка, пользователи интернета упорно стараются найти у девушки признаки беременности. Последнее действие Волынкиной наводит на мысли, что зачать первенца может быть трудно из-за проблем со здоровьем у молодого человека.

Девушка поставила «лайк» под постом Юлии Ахмедовой, которая рассказала историю подруги – в посте девушка объясняет бездетность одной фразой.

«Теперь, когда меня спрашивают в очередной раз «а что ты до сих пор не рожаешь?» Я говорю: «Проблемы со спермой», - звучит на видео.

«Лайк» под постом навел поклонников на мысли о бесплодии.

Ранее сообщалось, что Королева улетела из России без сына и мужа.