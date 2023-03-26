Наташа Королева срочно покинула Россию без мужа и детей

Наташа Королева, похоже, решила пойти по стопам своей коллеги Аллы Пугачёвой.

В Сети появилось мнение, что певица могла не одобрить решение отечественных радиостанций по поводу запрета некоторых своих песен.

Напомним, на днях музыкальный критик Олег Кармулин написал в своем telegram-канале о существовании некоего «чёрного списка» артистов и их композиций, которые не одобряются больше к трансляции на FM частоте.

Под запрет, в частности, попала и песня Наташи Королевой «Киевский мальчишка».

Так получилось, что информация о нежелательных исполнителях совпала с отъездом Королевой в Казахстан.

Поездка, правда, носила статус рабочей. Именно поэтому звезда не взяла с собой ни мужа, ни сына. Тем не менее, злые языки уже пытались связать эти два события в одно.

К счастью для поклонников творчества Наташи Королевой, выступив на корпоративе, она благополучно вернулась на Родину.