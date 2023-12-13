Проблемы снова напомнили о себе: актриса Лариса Лужина рассказала о резком ухудшении самочувствия

Звезда советского фильма «Вертикаль» Лариса Лужина столкнулась с проблемами — здоровье артистки пошатнулось вечером 12 декабря. Женщине стало плохо из-за скачущего сердечного ритма. Актрисе предложили госпитализацию, но она предпочла остаться дома, передает Woman.ru.

После резкого ухудшения здоровья Лужина вышла на связь. Знаменитость рассказала журналистам, что сейчас с ней все в порядке. Ее состояние удалось стабилизировать дома с помощью медицинских препаратов. В скором времени 84-летняя артистка намерена посетить кардиолога, чтобы узнать о своем состоянии.

В конце минувшего лета Лужина уже лежала в больнице из-за проблем с сердцем. Врачам пришлось восстанавливать его ритм. После оказания необходимой помощи знаменитость выписали. И теперь, спустя три месяца, проблемы снова напомнили о себе.

Ранее подруга 91-летней супруги первого президента РФ Бориса Ельцина рассказал, что Наина Ельцина много болела в последнее время. Сейчас женщина находится в больнице.