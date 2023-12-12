Подруга госпитализированной Наины Ельциной раскрыла ее состояние

Подруга 91-летней супруги первого президента РФ Бориса Ельцина рассказал, что в последнее время Наина Ельцина много болела. А две недели назад и вовсе перестала выходить на связь. Об этом сообщает Ura.ru.

Однокурсница Наины по Уральскому политехническому институту Валентина Шмакова призналась, что они всегда с ней созваниваются. Однако потом резко приятельница перестала отвечать. Обеспокоенная пенсионерка написала ее дочери Татьяне, и та раскрыла, что ее матери плохо. Однако, по ее словам, она уже шла на поправку. Такой разговор у них состоялся две недели назад.

«В последнее время Наина болела», - уточнила Шмакова.

Вероятно, существенных улучшений в состоянии Ельциной не наблюдалось, именно поэтому ее решили показать медикам, а те настояли на госпитализации. К слову, причина, по которой Наина попала в больницу, до сих пор неизвестна.

Ранее появилась информация, что госпитализированную в Минске телеведущую Леру Кудрявцеву выписали и отправили в Москву.