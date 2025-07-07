Проблемы с зубами не решены: Наташа Королева выложила новые видео с прооперированной невесткой

Вечером 7 июля певица Наташа Королева даст концерт в Светлогорске. В Калининградскую область исполнительница хита «Желтые тюльпаны» приехала в компании невестки Мелиссы. На видео, опубликованных знаменитостью, видно, что девушке пока не удалось решить проблему с зубами.

Наташа показала любимое заведение в Светлогорске, где она всегда берет пончики. Артистка призналась, что выпечка в этом кафе настолько вкусная, что невозможно остановиться.

Мелисса обедала рядом со знаменитой свекровью. Когда девушка улыбнулась, было заметно, что у нее нет нескольких верхних зубов. По всей видимости, невестке певицы еще предстоит долго посещать стоматолога и челюстно-лицевого хирурга, чтобы забыть о проблемах с челюстью.