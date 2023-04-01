Проблемы с желудком поставили Баскова в неловкое положение: первый ряд покинул места

Начало карьеры Николая Баскова ознаменовалось оперным пением с легендарными людьми, а именно с Монсеррат Кабалье. Однако не все выступления проходили гладко. В этом певец признался, когда хотел поддержать молодых студенток из училища имени Лаврова, боящихся выйти на сцену перед примой Большого театра — Светланой Захаровой.

Оказалось, что Басков пел в Америке с Кабалье, когда произошел казус.

«У меня были проблемы с желудком. Поэтому, когда вышел на сцену и запел первую арию, первый ряд начал постепенно расходиться, потому что диафрагма давила… воздух пошел!», — объяснил певец.

На выступление пришла богатая американка, которая выбрала место в первом ряду. Она постоянно обмахивалась веером и недовольно смотрела на Баскова.

Ранее мы писали, что Николай Басков и Любовь Успенская страстно поцеловались на публике.