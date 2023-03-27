«Большая любовь»: Николай Басков и Любовь Успенская страстно поцеловались на публике

На Первом канале продолжается показ седьмого сезона шоу «Три аккорда». В новом выпуске вместе с одним из членов жюри проекта Любовью Успенской на сцене появился Николай Басков. Однако привлек поклонников артистов не только сам дуэт, но и фееричное завершение выступления.

Для зрителей певцы подготовили песню «Большая любовь», что было вполне логичным выбором. Звездные представители эстрады уже довольно долго обмениваются комплиментами друг другу и выказывают симпатии. На всех шоу, где они появлялись вместе, Басков постоянно флиртовал с Успенской, а та отвечала ему взаимностью. В проекте «Дуэты» Любовь Залмановна даже упрекнула исполнителя в том, что он до сих пор на ней не женился. Однако от слов к действиям они никогда не переходили до недавнего времени.

Окончание номера в «Трех аккордах» смогло по-настоящему шокировать зрителей, ведь после финальной ноты артисты буквально слились в поцелуе. Поклонники не сомневались, что такое проявление чувств друг к другу было необходимо для драматургии выступления, но все же получилось все довольно эффектно.

Напомним, что оба певца сейчас одиноки. Любовь Успенская делилась, что после всех расставаний разочаровалась в браке, и ее вполне устраивает жизнь холостячки. Николай Басков же о личном предпочитает не распространяться.

Ранее Успенская заявила, что против жениха дочери, и предложила ей рожать от донора.