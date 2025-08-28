«Проблемы с СВО не интересуют»: Сергей Шнуров заблокировал Бородина после предложения поехать на передовую

Певец Сергей Шнуров заблокировал в социальных сетях главу ФПБК Виталия Бородина. В черный список он попал после того, как предложил артисту поехать с ним в зону специальной военной операции.

В личном Telegram-канале Бородин опубликовал скриншот пустого диалога со Шнуровым и заявил, что исполнитель запретил ему отправлять сообщения. По мнению главы ФПБК, это показало, как Сергей относится к СВО и бойцам.

«Когда я предложил Шнурову лично отправиться с гуманитарной помощью к нашим ребятам на СВО, он мгновенно заблокировал меня в своих социальных сетях. Это и подтвердило его позицию, которая стала ясна: его проблемы с СВО не интересуют, возможно, он имеет активы в странах НАТО и опасается санкционных последствий», - рассказал Бородин.

Напомним, что конфликт Виталия Бородина и Сергея Шнурова начался с того, что лидер ФПБК предложил певцу передать на нужды бойцов СВО 50 млн рублей. Однако, по словам Виталия Николаевича, артист помогать отказался. После этого Бородин позвал звезду сцены с собой на передовые позиции, на что получил ответ с нецензурной лексикой.

Ранее Сергей Шнуров поддержал решение суда о запрете его песен.