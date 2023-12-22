Проблемы с налоговой не закончились: блогер Чекалина задолжала государству еще 250 млн рублей

История с невыплатой долгов и преследованием за это продолжается для блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. На этот раз у знаменитости нашли неисполненные долговые обязательства на 250 миллионов рублей, передает Telegram-канал 112.

Федеральная налоговая служба продолжила разбираться со счетами семьи Чекалиных и выяснила новые подробности. Оказывается, что блогер снова попыталась обмануть государство и скрыла свои доходы. Сумма долгов, по предварительным подсчетам, составляет примерно 250 миллионов рублей. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Лерчек уже привлекали за махинации с налогами в 2020-2021 годах, а в настоящий момент речь идет о следующем годе. Теперь правоохранители и сотрудники налоговой службы будут более детально исследовать каждый год деятельности блогера.

Ранее Лерчек вернулась к общественной жизни после скандала с налогами. Она намерена возродить свои марафоны и курсы.