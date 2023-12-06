Блогерша Лерчек собирается громко заявить о себе после скандала с налогами: новые курсы и марафоны

Скандальная блогерша Лерчек вернулась к общественной жизни после того, как погасила налоговые долги. Теперь она может свободно вести свои соцсети. Об этом сообщает Woman.ru.

Лерчек и ее муж собираются вернуться в социальные сети после девяти месяцев принудительного отсутствия. Эта новость вызвала широкий резонанс в Сети. Семья блогеров Чекалиных, у которых был снят судебный запрет, наконец-то сумела погасить все свои долги, включая штраф в размере 124 миллиона рублей, что составляет 40 процентов от общей суммы неуплаченных налогов в размере 296 миллионов рублей.

Теперь Федеральная налоговая служба больше не имеет претензий к Лерчек и ее мужу. После завершения всех формальностей пара сможет вернуться в социальные сети. Говорят, они уже готовятся к грандиозному возвращению с последующим активным продвижением своих курсов и новых марафонов.

Многомиллионная аудитория их подписчиков ждет с нетерпением. Точная дата возвращения, однако, пока неизвестна. Тем не менее Лерчек уже начала активные попытки привлечь внимание к себе. Недавно ее заметили на одном из светских ужинов, где она, ранее устраивавшая грандиозные вечеринки, теперь является гостем. Благодаря активному занятию бальными танцами в последние годы, ее пригласили на вечер, где были замечены и другие представители столичного бомонда. Видимо, эти девять месяцев без Интернета не прошли даром.

В последнее время поклонники говорили, что девушка беременна, но слухи не подтвердились. Некоторые считают, что они появились, чтобы привлечь внимание к блогерше.

Напомним, что с марта текущего года Чекалины находились под следствием по обвинению в отмывании 130 миллионов рублей и уклонении от уплаты налогов. Звездная семья пыталась скрыть от государства 311 миллионов рублей, в результате чего были возбуждены уголовные дела, и суд запретил им пользоваться Интернетом, мобильными телефонами и электронной почтой. Проходили обыски в доме блогерши, где были обнаружены драгоценности, брендовые вещи и слитки золота. После этого на их имущество наложили арест.

Ранее мы писали о том, что Елена Блиновская погасила задолженность перед налоговой в 1,5 миллиарда рублей.