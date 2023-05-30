«Проблемы с глазами, плохо ходит»: Людмила Зайцева раскрыла правду об онкологии Андрея Мартынова

На днях стало известно, что 77-летнюю звезду проектов «А зори здесь тихие…» и «Вечный зов» госпитализировали в столице. Сообщалось, что Андрей Мартынов поступил в клинику с симптомами серьезного отравления. Его коллега Людмила Зайцева призналась, что актер действительно сейчас находится в больнице, но это единственная правда из того, что написали СМИ.

По словам Людмилы Васильевны, тревогу забила лечащий врач Мартынова. Она попросила знакомых открыть его квартиру и увидела своего пациента немного заторможенным, но при этом он был в сознании. Артист до последнего противился и не хотел ехать в больницу, но медик все-таки его уговорила.

Причиной же госпитализации Зайцева назвала почтенный возраст друга. Она опровергла слухи о том, что он страдает из-за онкологического заболевания, и заявила – если бы такое страшное заболевание у Мартынова было, она бы точно об этом знала. Напомним, что по одной из версий, актер отравился препаратами, которые принял в огромном количестве, чтобы заглушить боль.

«Всё это придумали! Если бы такое страшное заболевание у него было, я бы уж точно про это знала. Все мы болеем, у каждого в нашем возрасте свои болячки. Он, конечно, немолод. Знаю, что у Андрюши проблемы с глазами, он плохо видит, плохо ходит...» - призналась Людмила Васильевна изданию mk.ru.

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