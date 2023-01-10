Проблемы продолжаются: сбежавшего Милохина отказываются лечить в США

Жизнь молодого тиктокера в корне изменилась после его ухода с проекта Первого канала «Ледниковый период. Снова вместе». Нарушая условия договора и отказываясь от съемок, Даня Милохин и не думал, что столкнется с серьезными последствиями. Теперь блогер находится в США и в Россию пока возвращаться не рискует.

Милохин вдали от Родины всеми силами демонстрирует, как ему хорошо там живется. Но несмотря на это, иногда всплывают неприятные моменты, которые Даня не может игнорировать. Недавно он столкнулся с очередной проблемой в США, из-за которой ему теперь придется ходить без зуба.

В Телеграм-канале блогер рассказал, что ходил к стоматологу еще в Москве. Тогда ему вырвали один зуб, но не вставили, так как в скором времени Милохин улетел из страны. Теперь ему отказывают в установке протеза в Америке, и он пока совершенно не знает, что делать.

«Короче, помните, я лечил зубы в Москве, чуваки. И мне вырвали молочный. Теперь не могу его вставить, потому что не в Москве», - сообщил Даня поклонникам.

К слову, недавно появилась информация, что Даня Милохин тайно вернулся в Россию ради выступления перед влиятельными людьми. Об этом тиктокер ничего не говорит, но сообщается, что молодой артист получил три миллиона рублей всего за 40 минут исполнения своих хитов.