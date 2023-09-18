Проблемы дочери вынудили жену Геннадия Хазанова резко постареть

12 сентября жене художественного руководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова исполнилось 75 лет. В честь праздничного события дочь супругов Алиса Хазанова опубликовала в соцсетях снимок с матерью. Некоторые заметили, как Злата Иосифовна резко постарела после очередного развода дочери.

Хазановы счастливы в браке почти 53 года. В последнее время Злата Эльбаум пропадает в роскошных апартаментах в Израиле и Латвии. Ее дочь Алиса не отстает и тоже редко появляется в России. При этом недавно стало известно о ее разводе с Дмитрием Шохиным. Как передают инсайдеры, сын 71-летнего политика сейчас находится в Лондоне, а его новая подруга родила ребенка.

Однако это далеко не первая неудача в личной жизни Алисы Хазановой. Помимо отношений с Шохиным, девушка была замужем два раза: за сыном писателя Евгения Сидорова Дмитрием и швейцарским финансистом Давидом Бауманом. От второго мужа у Алисы есть две дочки Мина и Эфа.

Проблемы в отношениях Алисы с противоположным полом не могли не отразиться на лице Златы Иосифовны. Кроме того, супруга юмориста больше не закрашивает седину, что выдает ее возраст. Только вот подписчики решили не акцентировать внимание на внешнем виде женщины и засыпали ее поздравлениями.

«Поздравляем прекрасную фею», «Королева-мать», «Шлю свои поздравления! И самые сердечные пожелания», – комментировали пользователи Сети.

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