«Нет приглашений в достойные проекты»: почему Ксения Бородина стала посмешищем в шоу-бизнесе

Телеведущая Ксения Бородина довольно часто получает критику и насмешки в свой адрес. Как считает продюсер Сергей Дворцов, связано это с ее прошлым. Много лет она снималась в «Доме-2», и проект негативно сказался на ее репутации в шоу-бизнесе. Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Страсти».

Недавно Бородина вновь столкнулась с насмешками в Сети. Причиной послужила ее фотография с Дженнифер Лопес. Многие решили, что телеведущая заплатила мировой звезде за этот снимок. Однако сама Ксения отрицает, что давала деньги певице. И это далеко неединственный случай, когда Бородиной пришлось оправдываться. Продюсер Дворцов отметил — в шоу-бизнесе Ксения ассоциируется у многих с «Домом-2», поэтому к ней не относятся серьезно.

«В принципе, проект „Дом-2“ очень грязный. Для меня, как для музыкального продюсера, это дно днищенское. В свое время, когда там были Ксюша Собчак, Оля Бузова, шоу было номером один для молодежи. Сейчас же ничего не могу сказать о нем хорошего. Я не удивлюсь, что насмешки в адрес Бородиной в шоу-бизнесе идут именно из-за этого. И нет приглашений в достойные проекты высокого уровня», — заявил Дворцов.

На репутацию телеведущей повлиял и новый муж Николай Сердюков. Поклонники Ксении считают его альфонсом и негативно высказываются о нем в социальных сетях, из-за чего блогерше приходится его постоянно защищать. По словам Сергея Дворцова, в звездной тусовке супруга Бородиной тоже не жалуют и считают, что они скоро разведутся.

«О ее новом муже в звездной тусовке говорят, что он альфонс. Ксюша очень зря в очередной раз взяла на себя такую ношу. Хотя он там говорит, что у него за плечами много чего есть, пароходы, вездеходы и тому подобное, но мало как-то верится в это. Ну, посмотрим. Мне кажется, такой брак максимум продлится год», — поделился продюсер.

