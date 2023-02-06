«Проблема с почками и сердцем»: что происходит со здоровьем опухшей Оксаны Федоровой

Бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова приковывает взгляды всех гостей светских мероприятий, которые она любит посещать. 45-летняя красавица активно ведет соцсети, где делится фото и видео. Поклонники заметили, что с недавнего времени внешность знаменитости сильно изменилась. Шатенка превратилась из стройной музы в массивную даму.

Внимательные подписчики отметили, что лицо женщины стало одутловатым, а ее шея увеличилась в размерах. Они сомневаются, что это лишь возрастные изменения. Многие считают, что у модели могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев прокомментировал преображение красавицы. Эксперт не увидел критичных проблем во внешности модели. Но отметил, что женщине не помешало бы пройти обследование. Увеличившийся размер шеи может о многом сигнализировать.

«Проблема с почками, с сердцем, с избытком соли в рационе. Но у нее нет серьезной отечности, по видео это не определить», – объяснил специалист в беседе с BLITZ+.