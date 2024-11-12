Проблем с давлением и кардиологией никогда не было: что известно о состоянии Юрия Николаева

Народный артист России Юрий Николаев, оказавшийся в реанимации после двух обмороков, собирается выписываться из больницы ко дню рождения жены Элеоноры - 28 ноября.

Как стало известно Kp.ru, в настоящее время Николаева уже перевели в обычную палату – он проходит обследование и интенсивную терапию.

Знакомые телеведущего рассказали изданию, что он попал в больницу из-за сильной простуды и высокой температуры, спровоцировавшей потерю сознания.

При этом источник подчеркнул, что никаких проблем с давлением и кардиологией у Николаева никогда не было.

Напомним, 11 ноября в СМИ появилась информация о госпитализации 75-летнего артиста. Сообщалось, что Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока. При этом врачи исключили у него инфаркт и инсульт.

Ранее Юрий Николаев подтвердил, что находится в больнице, и раскрыл свой диагноз. Ведущий программы «Утренняя почта» сообщил, что у него выявили воспаление легких.