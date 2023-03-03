«Проблем хватает»: актер «Моей прекрасной няни» отказался от общения с тяжелобольной Заворотнюк

В 2004 году на телеканале СТС вышел ситком «Моя прекрасная няня», который полюбился многим зрителям. Сериал сделал популярными многих начинающих актеров, которых сейчас уже все называют звездами. Исполнительница главной роли Анастасия Заворотнюк до работы в проекте была практически никому неизвестна, но Виктория Прутковская открыла ей путь в мир шоу-бизнеса. Молодая и полная энергии артистка смогла сразу очаровать всех на съемочной площадке, включая Бориса Смолкина, который запомнился поклонникам в образе дворецкого Константина.

Много лет он был очень дружен с Анастасией. Они продолжали поддерживать связь друг с другом даже после закрытия «Моей прекрасной няни». Вот только в 2019 году Заворотнюк поставили страшный диагноз – глиобластома. После этого актриса перестала появляться на публике, так как начала изо дня в день сражаться за свою жизнь. Теперь рядом с ней остались только самые близкие, и Смолкин, как оказалось, в их число не входит.

Борис признался, что уже долгое время не слышал голос давней подруги. Ему ничего неизвестно, что с ней происходит, и информацию он получает, как и все, через СМИ. По словам актера, он перестал связываться с Заворотнюк, так как не хочет тревожить ни ее, ни Петра Чернышева. Но он надеется, что ей удастся в скорейшем времени все-таки победить онкологию.

«Про Настеньку я ничего не знаю кроме того, что пишут везде. Не звоню ни ей, ни Пете. Не хочу им мешать. Им сейчас и без нас проблем хватает», - честно рассказал Борис Смолкин.

Напомним, что на днях Анастасию Заворотнюк забрали из клиники, в которой она провела пять месяцев. По одной информации, ей стало лучше, а по другой – у ее супруга закончились деньги на оплату лечения. Блогер Рустам Солнцев считает, что Петр Чернышев буквально гонит себя в могилу изнуряющей работой, и уже скоро медицинская помощь понадобится не актрисе, а фигуристу. Он призвал семью Заворотнюк раскрыть ее диагноз, чтобы люди могли начать собирать средства.