Пробили дверь, подкинули отраву и хотят посадить: что происходит с автором хита «Ах, какая женщина!»

Певица и поэтесса Татьяна Назарова написала в 90-е такие громкие хиты, как «Ах, какая женщина!», «Больно, мне больно» и другие. Однако обрушившаяся на нее слава не спасла ее от серьезных проблем с соседями. Об этом она рассказала в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия».

Уже много лет пожилая мать Татьяны Назаровой живет в Сочи — у нее есть небольшой участок на берегу моря. Но недавно, по словам поэтессы, рядом поселились люди, которые пытаются выжить ее и мать, поскольку хотят заполучить их землю, до сих пор не оформленную в собственность.

Автор хитов призналась, что соседи регулярно к ним приходят и громко стучат в дверь, из-за чего она уже даже прогнулась. Более того, они устраивают скандалы из-за бездомных собак, которых мать Татьяны Назаровой подбирает и выхаживает. Соседи утверждают, что животные мешают всем спокойно жить.

Артистка также заявила, что уже несколько раз видела у себя на участке странного вида сосиски — выяснилось, что в них имеется яд. Татьяна Назарова считает, что соседи подбросили отраву, чтобы таким образом добиться своего.

Теперь разборки между соседями набирают обороты. Соседи утверждают, что однажды Татьяна Назарова пыталась напасть на них с топором. В результате драки у жены главы семейства якобы нашли 10 сломанных ребер. Теперь поэта-песенника могут привлечь к уголовной ответственности.

«В прошлый раз мне сказали: „Или в тюрьму, или пусть убирается отсюда“. Им важно, чтобы меня там не было, нужна моя земля», — заявила Татьяна Назарова.

Певец Феликс Царикати, который работает с поэтессой, ездил к ее соседям за разъяснением ситуации. По словам артиста, они заявили, что будут бороться до конца, и «хотят посадить» поэтессу.

Экс-солист группы «Фристайл» Вадим Казаченко также отметил, что знает о ситуации в жизни Татьяны Назаровой, и считает, что ей нужен защитник.

Ранее мы писали о том, что Татьяну Назарову обвинили в жестоком избиении соседки.