Автора песни «Ах, какая женщина» Назарову обвиняют в жестоком избиении соседки. Об этом сообщает mk.ru.

В 2019 году соседями поэтессы Татьяны Назаровой стали гости из Казахстана. Между соседями отношения почти сразу не задались — многочисленные домашние животные Назаровой лаяли на строительную технику, а вскоре и вовсе, начали умирать. За короткий период времени поэтесса потеряла 22 питомцев.

Назарова обнаружила на своем участке колбасу, нашпигованную неизвестными таблетками. После этого она пошла к соседям, которых подозревала в отравлении питомцев. В итоге женщину обвинили в угрозах убийством и назначили наказание в виде года лишения свободы условно.

Однако вражда между соседями на этом не закончилась. В январе 2024 года Назарова обнаружила на своем участке женщину, прятавшуюся в кустах. Ей оказалась та самая соседка. Поэтесса попыталась задержать ее, между женщинами завязалась драка. В итоге злоумышленнице удалось скрыться, а спустя несколько дней она заявила на Назарову в полицию и обвинила ее в том, что та сломала ей 10 ребер.

В итоге полицейские возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Татьяна Назарова свою вину отрицает и заявляет, что соседка получила травмы после того, как упала с крыши сарая. Дело передано в прокуратуру.

Ранее мы писали о том, что обвиненная в избиении жены звезды «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба написала заявление в МВД.