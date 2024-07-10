Налоговая закрыла фирму комиков Александра Реввы и Михаила Галустяна

Налоговая служба закрыла фирму комиков Александра Реввы и Михаила Галустяна. Бизнес был открыт в 2019 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, юмористы были соучредителями фирмы «Эйс гейминг». Первым вложиться решил Галустян. Ему принадлежало 20 процентов акций. А спустя год к нему присоединился друг Александр. Его доля составляла 5 процентов. По задумке бизнесменов, они должны были зарабатывать на продаже игровых ящиков, ключей и прочего. Но идея оказалась провальная.

Все годы существования фирма работала в минус. Как выяснила ФНС, деклараций о доходах не было с 2021 года. Примечательно, что Михаил Галустян еще три года назад понял, что заработать на этом бизнесе не выйдет, поэтому вышел оттуда. А вот Александр Ревва до последнего верил в успех.

На данный момент фирма комиков окончательно закрыта.

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