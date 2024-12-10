Анастасия Волочкова обвинила руководство Большого театра в перепродаже билетов. Об этом сообщает Абзац.

Дискуссия по поводу цен на билеты в Большом театре продолжается — на этот раз об аукционе, на котором было продано два билета за 400 тысяч рублей, высказалась Анастасия Волочкова. Балерина заявила, что в театре якобы занимаются перепродажей билетов.

«Мало того что в Большом театре ввели безумный аукцион, так они выкупают билеты сами у себя, а потом перепродают за бешеные деньги. Раньше были спекулянты, которые сбывали билеты возле здания, и это было более благородно», — заявила она.

По словам Волочковой, руководство театра причастно к странным схемам, связанным с реализацией билетов.

«Сейчас руководство открыло общество ООО „Чёрный билет“, которое продаёт билеты от 60 тысяч рублей. Всё, что там происходит, — беспредел и безумие», — добавила она.

Отметим, что мы не смогли найти в открытых источниках юрлицо, о котором говорит Анастасия Волочкова.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова рассказала о новом избраннике.