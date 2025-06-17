«Про нее в жизни никогда плохого не скажу»: Паулс неожиданно забрал назад свои слова о капризной Пугачевой

Композитор Раймонд Паулс отказался от критики певицы Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что несколько месяцев назад музыкант называл ее капризной и грубой, сейчас он предпочитает только хвалить артистку. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

В новом интервью Раймонд признался, что считает Аллу Борисовну великой певицей. По его мнению, нельзя забывать ее заслуги и говорить о ней плохо.

«Я про нее в жизни никогда плохого не скажу. Она талантливая. К сожалению, политика все смешала», - заявил Паулс.

Композитор также подчеркнул, что считает неправильным, как против Пугачевой сейчас высказываются многие общественные деятели и артисты.

В Сети новое заявление Раймонда удивило многих пользователей, так как еще в прошлом году он говорил о скверном характере Примадонны. Музыкант подчеркивал, что она могла уволить человека за маленький проступок. При этом к Паулсу у нее было особое отношение.

Ранее от Аллы Пугачевой потребовали реакции на атаки Израиля на Иран.