Про мужа больше не вспоминает: дочь Заворотнюк надела белое платье и объявила себя невестой

Дочь Анастасии Заворотнюк уже больше месяца гостит у мамы в Москве, несмотря на то, что в Дубае ее ждет возлюбленный. Поклонники начали переживать за отношения Анны, а накануне девушка лишь подкрепила слухи о расставании: она вышла на связь с подписчиками в платье невесты. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Еще прошлым летом фанаты предположили, что Анна Заворотнюк вышла замуж за своего избранника. Дело в том, что звездная наследница получила вид на жительство в Дубае, а одним из оснований для пребывания в ОАЭ является брак.

А теперь, казалось бы, замужняя Анна объявила себя в соцсетях девушкой на выданье. Она призналась, что неслучайно выбрала наряд невесты и оделась под стать своей спутнице. В белых платьях две подруги прогулялись по улицам столицы.

Ранее мы писали, что дочь актрисы из «Моей прекрасной няни» пообщалась с батюшкой в церкви и прочла одну из молитв. Анна сделала все это, чтобы стать крестной мамой ребенка своей подруги.