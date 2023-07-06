Арендовала дом со скидкой: Алла Пугачева с 9-летними двойняшками покидает Израиль

74-летняя певица Алла Пугачева арендовала дом в Юрмале, чтобы на время покинуть Израиль. Сейчас температура воздуха там достигла 30 градусов – в Юрмале плюс 21. Примадонна собирается уехать с 9-летними двойняшками и мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

Подробности временного переезда рассказали неназванные бывшие сотрудники Пугачевой.

«Алла по традиции арендовала дом – им делают скидку, тем более сейчас, когда в Юрмале нет туристов и множество жилья под аренду простаивает», - сообщили они сайту kp.ru.

По информации инсайдеров, семья должна прибыть в Юрмалу на следующей недели. Поездка связана с началом каникул у детей – Пугачева планирует находиться в Прибалтике до второй половины августа.

В Юрмале для певицы комфортный климат, там живут друзья, а именно артистка Лайма Вайкуле. Арендованный дом как раз находится неподалеку от ее места жительства.

Пугачева остановится в двухэтажной вилле. Жара, которая сейчас установилась в Израиле, противопоказана певице.

Как пишет издание, семья может опубликовать видео поездки с опозданием. В настоящее время многие артисты делают так с целью безопасности.

Ранее врач прокомментировал изменения во внешности Пугачевой. Говорилось, что новый вид певицы обусловлен использованием филлеров и булхорна.