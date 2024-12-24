Народная артистка РФ Клара Новикова приняла участие в акции, посвященной жертвам боевиков ХАМАС. При этом про жертв украинского режима на Донбассе она не вспоминает, передает Telegram-канал Хуже и не скажешь.

Новикова зачитала на камеру историю одного молодого человека, которого убили боевики. По словам артистки, в то утро, когда вооруженные отряды прорвались через границу, юноша отдых вместе с другими и угодил под огонь.

Помимо того, что Новикова не вспоминает о жертвах на Донбассе, авторы Telegram-канала напомнили, как знаменитость выступала в Москве под украинским флагом. Но при этом артистка не может произносить антивоенные лозунги на концертах, так как ее концерты посещают близкие участников спецоперации.

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