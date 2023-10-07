Эвелина Бледанс рассекретила жизнь старшего сына в Израиле

Эвелина Бледанс рассекретила подробности из жизни своего старшего сына, который живет в Израиле.

По ее словам, Николаю скоро исполнится 30 лет, но он пока что не намерен вступать в брак. Актрисе хотелось бы уже принять на себя роль бабушки, однако влиять на решение сына она не будет.

Также Бледанс рассказала, что ее сын работает программистом. Он занимается созданием компьютерных программ, в чем делает успехи из-за хорошего образования.

Напомним, что Эвелина Бледанс редко видится со страшим сыном, но недавно она приехала в Израиль вместе с младшим ребенком. У звезды была счастливая материнская неделя в кругу семьи, пишет mk.ru.

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