«Призываем одуматься и действовать в рамках нравственности»: почему в России хотят «отменить» Викторию Боню

Правозащитный центр «Сорок сороков» потребовал «отменить» в России телеведущую и блогера Викторию Боню. Причиной тому послужил слишком откровенный, по мнению многих пользователей Сети, контент с несовершеннолетней дочерью знаменитости Анджелиной.

Председатель организации Георгий Солдатов в беседе с «Абзацем» объяснил, что, судя по фото и видео в социальных сетях экс-участницы «Дома-2», инфлюенсер прививает своему ребенку «извращенный вкус к древней профессии, начиная с юного возраста».

«Конечно, такой откровенный характер материалов с несовершеннолетним подростком наталкивает на вопрос о родительской компетенции мамы. Призываю Викторию одуматься и действовать в рамках хотя бы минимальной общественной нравственности. Если подобное продолжится поститься с ее стороны, то ее надо “отменять”», — заявил общественник.

До этого Боня уже попадала в скандал, связанный с дочерью, когда 13-летняя Анджелина снялась в рекламе российского бренда одежды. На снимках наследница знаменитости предстала на фоне автомобиля в обтягивающем топе, оголяющем живот, и мини-шортах.

Ранее мы писали, что дочь Виктории Бони высмеяла маму за разговоры на громкой связи.