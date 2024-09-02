Призвал забыть о болезни: Игорь Крутой нашел способ вернуть Андрея Губина на сцену

Певец Андрей Губин, страдающий от левосторонней прозопалгии, встретился с композитором Игорем Крутым. Исполнитель и пианист обсудили творческие планы. Так, Крутой высказался за то, чтобы артист продолжал выступать на сцене перед поклонниками. Для этого он дал совет коллеге по шоу-бизнесу, передает «Пятый канал».

Сначала звезды созвонились, а после договорились о совместном завтраке. На нем Крутой и Губин договорились отпраздновать юбилей певца на сцене «Новой волны».

Также речь зашла о возвращении исполнителя многих хитов. Композитор хотел бы, чтобы Губин вновь радовал поклонников, но агитировать артиста не намерен. По словам Крутого, в этом вопросе важно желание самого Андрея.

«В конце концов, нужно где-то побороть болезнь, а где-то забыть о ней», — сказал он.

Ранее Губин рассказал о свадьбе с новой девушкой. По словам певца, он женится только по любви.